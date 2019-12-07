"Уфа" обыграла "Ахмат" и продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" победили грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол на 10-й минуте встречи забил Азер Алиев.
В конце первого тайма болельщики "Уфы" провели акцию протеста, покинув трибуны. По информации пресс-службы "Уфы", на гостевой матч с "Ахматом" приехали семь болельщиков. 1 декабря перед матчем между "Зенитом" и московским "Спартаком" были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков московской команды "Фратрия" призвала фанатов клубов РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.
"Уфа" не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (две победы, три ничьи). "Уфа" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 19 матчах. "Ахмат" идет 12-м, набрав 19 очков после 19 встреч.
В 20-м туре, который пройдет в марте 2020 года, "Уфа" в гостях встретится с "Краснодаром", а "Ахмат" примет "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|14
|3
|2
|37-9
|45
|2
|Локомотив
|19
|10
|4
|5
|28-24
|34
|3
|Краснодар
|18
|9
|7
|2
|32-19
|34
|4
|ЦСКА
|18
|10
|3
|5
|25-17
|33
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|7
|Уфа
|19
|6
|7
|6
|16-17
|25
|8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|16-21
|24
|9
|Спартак
|18
|6
|4
|8
|18-17
|22
|10
|Урал
|18
|5
|6
|7
|21-29
|21
|11
|Тамбов
|19
|6
|3
|10
|23-26
|21
|12
|Ахмат
|19
|4
|7
|8
|13-24
|19
|13
|Оренбург
|18
|5
|4
|9
|21-27
|19
|14
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|15
|Рубин
|18
|4
|6
|8
|10-20
|18
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14