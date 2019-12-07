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Футбол в России

"Уфа" обыграла "Ахмат" и продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей

Встреча завершилась со счетом 1:0

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" победили грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол на 10-й минуте встречи забил Азер Алиев.

В конце первого тайма болельщики "Уфы" провели акцию протеста, покинув трибуны. По информации пресс-службы "Уфы", на гостевой матч с "Ахматом" приехали семь болельщиков. 1 декабря перед матчем между "Зенитом" и московским "Спартаком" были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков московской команды "Фратрия" призвала фанатов клубов РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

"Уфа" не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (две победы, три ничьи). "Уфа" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 19 матчах. "Ахмат" идет 12-м, набрав 19 очков после 19 встреч.

В 20-м туре, который пройдет в марте 2020 года, "Уфа" в гостях встретится с "Краснодаром", а "Ахмат" примет "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19143237-945
2Локомотив19104528-2434
3Краснодар1897232-1934
4ЦСКА18103525-1733
5Ростов1894530-2731
6Арсенал1974823-2325
7Уфа1967616-1725
8Динамо1966716-2124
9Спартак1864818-1722
10Урал1856721-2921
11Тамбов19631023-2621
12Ахмат1947813-2419
13Оренбург1854921-2719
14Крылья Советов18531018-2218
15Рубин1846810-2018
16Сочи1735915-2414

 

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