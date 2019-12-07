Дэвис и Смолкин: Тутберидзе помогла создать комфортные условия для тренировок в США

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Тренер российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина Этери Тутберидзе создает комфортные условия для тренировок спортсменов в США. Об этом Дэвис и Смолкин рассказали журналистам.

В субботу российский дуэт представил произвольный танец в финале юниорского Гран-при. По итогам двух танцев фигуристы набрали 152,21 балла.

"Мы довольны прокатом, показали достаточно много из того, над чем работали, знаем, где были недочеты, чувствовали, что можем лучше. Конечно, [строгое судейство] подстегивает и злит даже немножко, злимся на себя в первую очередь, конечно. Значит, дали повод придраться", - сказал Смолкин.

Также фигуристы прокомментировали условия для тренировок в США. "Этери Георгиевна со своей подругой помогла, создали комфортные условия, мы сразу влились в работу, в систему", - отметил фигурист.

Финал юниорского Гран-при завершится 7 декабря.