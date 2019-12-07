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Летние олимпийские виды спорта

Костин завоевал золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы на короткой воде

Вторым стал Себастьян Сабо из Венгрии, третьим - турок Уэмитджан Гуэрес
Олег Костин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Олег Костин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 7 декабря. Российский пловец Олег Костин завоевал золотую медаль чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 50 метров баттерфляем. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

27-летний россиянин показал результат 22,23 секунды секунды. Вторым стал Себастьян Сабо из Венгрии (22,35), третьим - турок Уэмитджан Герес (22,38). Россиянин Александр Попков пришел к финишу седьмым (22,59).

Костин является обладателем рекорда России в этой дисциплине: 9 ноября на чемпионате России в Казани он проплыл дистанцию за 22,07 секунды. Помимо этой золотой медали, в активе россиянина бронзовая и серебряная награды чемпионата Европы на короткой воде - 2015, бронзовая медаль чемпионата Европы - 2018, также он является двукратным чемпионом мира в смешанных эстафетах на короткой воде.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря. 

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