Костин завоевал золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы на короткой воде

ТАСС, 7 декабря. Российский пловец Олег Костин завоевал золотую медаль чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 50 метров баттерфляем. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

27-летний россиянин показал результат 22,23 секунды секунды. Вторым стал Себастьян Сабо из Венгрии (22,35), третьим - турок Уэмитджан Герес (22,38). Россиянин Александр Попков пришел к финишу седьмым (22,59).

Костин является обладателем рекорда России в этой дисциплине: 9 ноября на чемпионате России в Казани он проплыл дистанцию за 22,07 секунды. Помимо этой золотой медали, в активе россиянина бронзовая и серебряная награды чемпионата Европы на короткой воде - 2015, бронзовая медаль чемпионата Европы - 2018, также он является двукратным чемпионом мира в смешанных эстафетах на короткой воде.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.