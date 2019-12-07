Волейболисты "Зенита" не смогли выйти в финал клубного чемпионата мира

ТАСС, 7 декабря. Российский "Зенит" (Казань) проиграл бразильскому "Крузейро" в полуфинале клубного чемпионата мира по волейболу. Соревнования проходят в Бетине (Бразилия).

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:22, 25:23) в пользу клуба из Бразилии. В финале "Крузейро" сыграет с победителем полуфинального матча между итальянским клубом "Кучине-Лубе" и катарским "Аль-Райяном", который пройдет позднее в субботу. "Зенит" в матче за третье место встретится с проигравшим в этой паре.

Казанский "Зенит" получил от организаторов турнира wild card (специальное приглашение - прим. ТАСС), а "Крузейро" является победителем розыгрыша чемпионата Южной Америки. Встреча предварительного раунда между "Зенитом" и "Крузейро" также завершилась победой бразильского клуба со счетом 3-0.

Финал и игра за третье место пройдут 8 декабря. "Зенит" один раз побеждал в турнире (2017), дважды становился серебряным призером (2015, 2016) и дважды завоевывал бронзовые награды (2009, 2011).