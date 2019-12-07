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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" проиграл на своем поле в чемпионате Англии впервые с 6 октября
Маркус Рэшфорд EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Маркус Рэшфорд
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 7 декабря. Футболисты "Манчестер Юнайтед" обыграли на выезде со счетом 2:1 "Манчестер Сити" в матче 16-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голы забили Маркус Рэшфорд (23-я минута, с пенальти) и Антони Марсьяль (29). У "Манчестер Сити" гол забил Николас Отаменди (85).

"Манчестер Сити" проиграл на своем поле в чемпионате Англии впервые с 6 октября, когда команда уступила "Вулверхэмптону" (0:2). В последних четырех встречах английского первенства 22-летний Рэшфорд забил четыре мяча. Эта победа стала для гостей 75-й в дерби при 53 победах "Манчестер Сити".

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Сити" после 16 матчей занимает третье место, набрав 32 очка, и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков. "Манчестер Юнайтед" поднялся на пятую строчку с 24 очками в 16 играх.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Арсеналом" 15 декабря, "Манчестер Юнайтед" в тот же день примет "Эвертон".

Остальные результаты игрового дня:

  • "Эвертон" - "Челси" - 3:1;
  • "Борнмут" - "Ливерпуль" - 0:3;
  • "Тоттенхэм" - Бёрнли" - 5:0;
  • "Уотфорд" - "Кристал Пэлас" - 0:0.
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