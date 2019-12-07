{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Проворова помогла "Филадельфии" победить "Оттаву" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Хоккеисты "Филадельфии" AP Photo/Matt Slocum
Описание
Хоккеисты "Филадельфии"
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 8 декабря. "Филадельфия" обыграла "Оттаву" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Трэвис Конекни (2-я минута), Шейн Гостисбир (7), Иван Проворов (44) и Скотт Лотон (56). У проигравших отличились Брэди Ткачук (5) и Энтони Дюклер (44 и 55).

Российский защитник "Филадельфии" Проворов забросил седьмую шайбу в текущем сезоне, всего в активе россиянина 19 очков (7 шайб + 12 передач) в 30 матчах.

"Филадельфия" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 30 матчах. "Оттава" идет 14-й на Востоке, имея в активе 25 очков после 30 встреч.

В следующем матче "Филадельфия" 12 декабря в гостях сыграет с "Колорадо", а "Оттава" двумя днями ранее дома примет "Бостон".

Реклама на ТАСС
Бокс
Боксер Джошуа взял реванш у Руиса, вернув три титула чемпиона мира
Британец одержал победу единогласным решением судей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС