Шайба Проворова помогла "Филадельфии" победить "Оттаву" в матче НХЛ

ТАСС, 8 декабря. "Филадельфия" обыграла "Оттаву" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Трэвис Конекни (2-я минута), Шейн Гостисбир (7), Иван Проворов (44) и Скотт Лотон (56). У проигравших отличились Брэди Ткачук (5) и Энтони Дюклер (44 и 55).

Российский защитник "Филадельфии" Проворов забросил седьмую шайбу в текущем сезоне, всего в активе россиянина 19 очков (7 шайб + 12 передач) в 30 матчах.

"Филадельфия" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 30 матчах. "Оттава" идет 14-й на Востоке, имея в активе 25 очков после 30 встреч.

В следующем матче "Филадельфия" 12 декабря в гостях сыграет с "Колорадо", а "Оттава" двумя днями ранее дома примет "Бостон".