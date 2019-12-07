Фигуристка Щербакова недовольна, что не справилась с четверным флипом в финале Гран-при

Чемпионка России Щербакова получила за произвольную программу 162,65 балла и набрала в сумме двух программ 247,59 балла, заняв второе место. Первой стала ее соотечественница Алена Косторная (247,59), третьей - еще одна представительница России Александра Трусова (233,18). Щербакова выполнила в программе каскад из четверного лутца и тройного тулупа, каскады из тройного лутца и тройного риттбергера, тройного флипа и тройного сальхова, однако не справилась с четверным флипом.

ТУРИН /Италия/, 8 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова недовольна, что не смогла справиться в произвольной программе с выполнением четверного флипа. Об этом Щербакова рассказала журналистам после выступления.

"Недовольна, что флип не получился, но буду пробовать его еще. Рада, что смогла собраться. В том году также было с лутцами - я прыгала их на тренировках, а в прокатах не всегда получалось. Сейчас вылезла небольшая ошибочка, чуть не хватило ощущения", - сказала Щербакова.

"Тренирую старшие четверные (лутц и флип - прим. ТАСС), потому что они мне легче даются. Тулуп не забываем тоже, тренируем его на удочке - пока нет необходимости вставлять его, но забывать не будем, однажды тоже добавим", - сообщила спортсменка.

Щербакова отметила, что ей важно присутствие на соревнованиях ее мамы: "Вся моя семья приехала сюда - присутствие мамы для меня обязательно, мне это важно. Я стараюсь быть спокойной на соревнованиях, но очень волновалась сегодня. Хотя перед короткой программой получилось не волноваться".

Спортсменка отметила, что не испытывает особых эмоций от высоких баллов: "От баллов нет никаких ощущений, только от проката - больше всего хотелось сделать флип, я планировала вставить его в этом сезоне. После этапа в Китае попрыгала и поняла, что буду его делать".