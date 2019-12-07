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Футбол в России

"Спартак" в Москве сыграет с "Ростовом" в последнем матче РПЛ в 2019 году

Также в воскресенье состоятся игры "Крылья Советов" - "Урал" и "Сочи" - "Рубин"

ТАСС, 8 декабря. Программа заключительного в 2019 году, 19-го тура чемпионата России по футболу закроется в воскресенье тремя матчами. В центральной игре дня московский "Спартак" на своем поле сыграет с "Ростовом", также в этот день состоятся игры "Крылья Советов" - "Урал" и "Сочи" - "Рубин".

К последнему матчу в году "Спартак" и "Ростов" подходят, занимая девятое и пятое места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 и 31 очко соответственно. Для красно-белых предстоящая игра чемпионата, которая начнется в 19:00 мск, станет седьмой после назначения на пост главного тренера немецкого специалиста Доменико Тедеско, в шести предыдущих играх при нем команда по два раза выиграла, проиграла и сыграла вничью. Дончане, которыми руководит экс-футболист и тренер "Спартака" Валерий Карпин, за аналогичное время показали еще более неудовлетворительные результаты - победа, две ничьих и три поражения.

Предстоящая игра станет 56-й в российской истории встреч этих команд: на данный момент в активе "Спартака" 33 победы, у "Ростова" их 11, еще 11 раз стороны не сумели выявить победителя. В сезоне-2019/20 команды встречались уже дважды - в первом круге чемпионата в Ростове-на-Дону в июле была зафиксирована ничья со счетом 2:2, а в конце октября москвичи дома в 1/8 финала кубка страны обыграли полуосновной состав ростовчан - 2:1.

В воскресенье Тедеско не сможет рассчитывать сразу на двух основных центральных защитников - капитана команды Георгия Джикию и француза Самуэля Жиго; также продолжает восстанавливаться от повреждения вратарь Александр Селихов. У Карпина кадровая потеря всего одна - встречу в Москве из-за травмы пропустит полузащитник Даниил Глебов.

Борьба в нижней части турнирной таблицы

В первом матче дня, который начнется в 14:00 мск, "Крылья Советов" в Самаре примут екатеринбургский "Урал". Хозяева поля перед этой игрой находятся в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место (18 очков), в активе расположившихся на 10-й позиции гостей 21 очко. Обе команды не выигрывали с 13-го тура, когда волжане в гостях обыграли "Оренбург" (1:0), а уральцы на выезде переиграли "Тамбов" (2:1). После этого "Крылья" в пяти матчах потерпели четыре поражения, один раз сыграв вничью, тогда как "Урал" четырежды поделил очки с соперниками и потерпел одно поражение.

В Самаре в воскресенье у тренерского штаба хозяев поля во главе с Миодрагом Божовичем из-за травмы не сыграют защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Паул Антон. Гости, которых тренирует Дмитрий Парфенов, будут вынуждены обходиться без травмированного хавбека Романа Емельянова, из-за перебора желтых карточек встречу пропустит нападающий Владимир Ильин. Кроме того, в составе "Урала" против "Крыльев Советов" может не сыграть вратарь Ярослав Годзюр.

В 16:30 мск начнется матч между двумя аутсайдерами этого розыгрыша РПЛ - дебютантом высшего дивизиона "Сочи" и казанским "Рубином". К игре в Сочи на стадионе "Фишт" команды подходят, занимая 16-е и 15-е места, в их активе 14 и 18 очков соответственно. Южане подходят к этой встрече с серией из шести матчей без побед (две ничьих и четыре поражения), казанцы также не могут выиграть на протяжении шести туров (четыре ничьих и два поражения).

Исполняющий обязанности главного тренера "Сочи" Роман Березовский, чья команда из-за болезни десятка полевых игроков была вынуждена просить о переносе матча 18-го тура против "Оренбурга" на 2020 год, в последней игре года не имеет кадровых проблем. Наставник "Рубина" Эдуардо Докампо будет вынужден обходиться без двух хорватских защитников - Силвие Бегич восстанавливается от травмы, а Филип Уремович пропускает игру из-за дисквалификации.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19143237-945
3Краснодар1998233-2035
4ЦСКА19104526-1834
2Локомотив19104528-2434
5Ростов1894530-2731
6Арсенал1974823-2325
7Уфа1967616-1725
8Динамо1966716-2124
9Спартак1864818-1722
10Урал1856721-2921
11Тамбов19631023-2621
12Ахмат1947813-2419
13Оренбург1854921-2719
14Крылья Советов18531018-2218
15Рубин1846810-2018
16Сочи1735915-2414
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