ОКР определится с дальнейшими действиями после заседания набсовета РУСАДА по санкциям WADA

ТАСС, 8 декабря. Олимпийский комитет России (ОКР) рассмотрит дальнейшие действия после заседания наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков в Instagram.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия, для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря в Лозанне. Если РУСАДА вновь лишится соответствия, то российские спортсмены могут быть отстранены от международных соревнований, включая Олимпийские игры, а страна - лишиться права проводить крупные соревнования. Решение о подаче апелляции на санкции WADA примет наблюдательный совет РУСАДА.

"На ближайшем заседании набсовет РУСАДА должен обсудить, соглашается ли он с решениями исполкома WADA или нет. По итогам заседания председатель наблюдательного совета озвучит решение. В случае несогласия РУСАДА с вердиктом исполкома WADA вопрос будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде, и уже заинтересованными сторонами процесса будут выступать в таком случае ОКР и Паралимпийский комитет России. Сразу после принятия решения набсоветом учредители РУСАДА, в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги", - написал Поздняков.