ОКР определится с дальнейшими действиями после заседания набсовета РУСАДА по санкциям WADA

ТАСС, 8 декабря. Олимпийский комитет России (ОКР) рассмотрит дальнейшие действия после заседания наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков в Instagram.
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия, для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря в Лозанне. Если РУСАДА вновь лишится соответствия, то российские спортсмены могут быть отстранены от международных соревнований, включая Олимпийские игры, а страна - лишиться права проводить крупные соревнования. Решение о подаче апелляции на санкции WADA примет наблюдательный совет РУСАДА.
"На ближайшем заседании набсовет РУСАДА должен обсудить, соглашается ли он с решениями исполкома WADA или нет. По итогам заседания председатель наблюдательного совета озвучит решение. В случае несогласия РУСАДА с вердиктом исполкома WADA вопрос будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде, и уже заинтересованными сторонами процесса будут выступать в таком случае ОКР и Паралимпийский комитет России. Сразу после принятия решения набсоветом учредители РУСАДА, в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги", - написал Поздняков.
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Сегодня был насыщенный день на Олимпийском саммите. Поработали плодотворно. Поделюсь важной информацией. Если в понедельник Исполком ВАДА примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, решение о согласии или несогласии с предписаниями Исполкома ВАДА и их последствиями будет принимать Набсовет РУСАДА, независимый коллегиальный орган, в который входят 7 членов, председателем является Александр Ивлев. Наблюдательному совету уже делегированы соответствующие полномочия. Такое решение было принято на недавнем общем собрании членов РУСАДА, это высший орган управления. Подчеркну, что ни генеральный директор РУСАДА, ни представители ОКР или ПКР не уполномочены делать какие-либо заявления от лица РУСАДА по данному вопросу. На ближайшем заседании Набсовет РУСАДА должен обсудить, соглашается ли он с решениями Исполкома ВАДА или нет. По итогам заседания председатель Наблюдательного совета озвучит решение. В случае несогласия РУСАДА с вердиктом Исполкома всемирного антидопингового агентства, вопрос будет рассматриваться в CAS, и уже заинтересованными сторонами процесса будут выступать, в таком случае, ОКР и ПКР. Сразу после принятия решения Набсоветом учредители РУСАДА, в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги.
Поводом для рекомендации комитета по соответствию WADA стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.