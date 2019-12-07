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Финал Гран-при по фигурному катанию

Авербух: Загитову не разлюбят из-за неудачи в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка заняла на турнире в Турине последнее, шестое место
Илья Авербух Михаил Александров/ТАСС
Описание
Илья Авербух
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова своими достижениями влюбила в себя миллионы россиян, ее не разлюбят из-за неудачного выступления в финале Гран-при. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

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17-летняя Загитова заняла в финале серии Гран-при в Турине последнее, шестое место. Победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, серебро завоевала 15-летняя Анна Щербакова, третьей стала 15-летняя Александра Трусова.

"Алина Загитова - олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира, это человек, влюбивший в себя миллионы россиян и очень много сделавший для популяризации фигурного катания. И это будет с ней всегда, - подчеркнул Авербух. - Она продолжает спортивную карьеру и показывает, что по-прежнему находится в строю и соревнуется".

"Это спорт, и спорт временами жесток, но ее результаты никак не могут повлиять на болельщиков Алины - ее любят не за результаты, ее любят за ее волшебные выступления, за ту олимпийскую победу в Пхёнчхане, за то, что она делала и продолжает делать в спорте", - сказал Авербух.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе также золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), победа в финале Гран-при прошлого сезона. В серии Гран-при нынешнего сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей на этапе в Японии.

Теги
Загитова, Алина ИльназовнаАвербух, Илья ИзяславичФинал Гран-при по фигурному катанию
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