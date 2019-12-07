"Ювентус" проиграл "Лацио" и потерпел первое поражение в сезоне

ТАСС, 8 декабря. Футболисты туринского "Ювентуса" уступили римскому "Лацио" со счетом 1:3 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии.

В составе "Лацио" голы забили Луис Фелипе (45+1-я минута), Сергей Милинкович-Савич (74) и Фелипе Кайседо (90+5). У "Ювентуса" отличился Криштиану Роналду (25). На 69-й минуте прямую красную карточку получил колумбийский полузащатник "Ювентуса" Хуан Куадрадо. На 79-й минуте форвард "Лацио" Чиро Иммобиле не смог реализовать пенальти.

"Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах (15 побед и четыре ничьи). Последний раз в официальном матче "Ювентус" проигрывал 26 мая нынешнего года, потерпев тогда поражение от "Сампдории" (0:2) в гостевом матче заключительного тура чемпионата страны.

"Лацио" впервые с 13 августа 2017 года обыграл "Ювентус", тогда встреча в рамках Суперкубка Италии завершилась победой римского клуба со счетом 3:2. В чемпионате страны "Лацио" в предыдущий раз побеждал "Ювентус" 8 декабря 2003 года, тогда матч в Риме завершился победой хозяев со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 171 матч, "Ювентус" одержал 90 побед, "Лацио" выиграл в 42 матчах, еще 39 встреч завершились ничейным результатом.

"Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков в 15 матчах. Лидирует миланский "Интер", имеющий в активе 38 очков после 15 встреч, "Лацио" идет третьим (33 очка в 15 матчах).

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 15 декабря на домашнем поле сыграют против "Удинезе", 11 декабря клуб из Турина встретится в гостях с немецким "Байером" (Леверкузен) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. "Лацио" 12 декабря в шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде сыграет с французским "Ренном", а 16 декабря в 16-м туре первенства страны в гостях проведет встречу против "Кальяри".