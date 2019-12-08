Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

Еще один российский форвард "Колорадо" Владислав Каменев результативными действиями не отметился. Всего в этом сезоне на счету Ничушкина 7 очков (4 шайбы + 3 передачи), Каменева - 4 (1+3). Основной вратарь "Колорадо" Филипп Грубауэр получил травму в конце первого периода и не смог продолжить встречу

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Валерий Ничушкин (18-я минута), Иэн Коул (30), Андре Бураковски (39) и Габриэль Ландеског (60). У проигравших отличился Крис Вагнер (14).

ТАСС, 8 декабря. "Бостон" уступил "Колорадо" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Колорадо", который одержал шестую победу подряд, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 29 матчах. "Бостон" расположился на второй строчке на Востоке с 46 очками в 30 встречах.

В другом матче дня "Ванкувер" в овертайме обыграл "Баффало" со счетом 6:5.