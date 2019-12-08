"Питтсбург" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Малкин набрал три очка

ТАСС, 8 декабря. "Питтсбург" обыграл "Детройт" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Джейк Гюнцель (6-я минута), Чад Руведел (18), российский форвард Евгений Малкин (31), Доминик Кахун (42) и Джон Марино (60). У проигравших шайбы забросили Робби Фаббри (27), Филип Гронек (54) и Дилан Ларкин (57).
MALKAMANIA CONTINUES!@emalkin71geno has an active six-game point streak (4G-8A) vs. Detroit. pic.twitter.com/gARNAdKdqu— Pittsburgh Penguins (@penguins) December 8, 2019
На счету Малкина еще две передачи, он был признан первой звездой встречи. Всего в этом сезоне российский форвард набрал 26 (8+18) очков в 19 играх.
В турнирной таблице Восточной конференции "Питтсбург" занимает пятое место, набрав 38 очков в 30 матчах. "Детройт", который проиграл 11-ю встречу подряд, расположился на последнем месте с 17 очками в 31 игре.
A turnover and Barbashev fires one home from the slot. 1-1. #LeafsForever pic.twitter.com/ubVFNvE65T— Maple Leafs Hotstove (@LeafsNews) December 8, 2019
В другом матче дня "Торонто" дома обыграл "Сент-Луис" со счетом 5:2. Российский форвард гостей Иван Барбашев забросил свою пятую шайбу в сезоне.