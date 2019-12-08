"Питтсбург" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Малкин набрал три очка

В составе победителей отличились Джейк Гюнцель (6-я минута), Чад Руведел (18), российский форвард Евгений Малкин (31), Доминик Кахун (42) и Джон Марино (60). У проигравших шайбы забросили Робби Фаббри (27), Филип Гронек (54) и Дилан Ларкин (57).

На счету Малкина еще две передачи, он был признан первой звездой встречи. Всего в этом сезоне российский форвард набрал 26 (8+18) очков в 19 играх.

В турнирной таблице Восточной конференции "Питтсбург" занимает пятое место, набрав 38 очков в 30 матчах. "Детройт", который проиграл 11-ю встречу подряд, расположился на последнем месте с 17 очками в 31 игре.