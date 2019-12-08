Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ

В ночь на воскресенье "Питтсбург" в гостях одержал победу над "Детройтом" со счетом 5:3. На счету Малкина в этой встрече один гол и две результативные передачи. Всего в этом сезоне он набрал 26 (8+18) очков в 19 играх.

Первой звездой дня признан финский нападающий "Каролины" Себастьян Ахо, который в матче с "Миннесотой" (6:2) оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. Второй звездой стал форвард "Тампы" Стивен Стэмкос, в игре против "Сан-Хосе" (7:1) забросивший две шайбы и отдавший один голевой пас.