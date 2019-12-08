Евгений Пашутин стал главным тренером баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань"

ТАСС, 8 декабря. Евгений Пашутин назначен главным тренером краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца сезона. В середине ноября "Локомотив-Кубань" покинул итальянский специалист Лука Банки. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен серб Богдан Карайчич.

"С Пашутиным мы выиграли Кубок Европы и впервые приняли участие в Евролиге, - сказал президент "Локомотива-Кубани" Андрей Ведищев. - С ним связаны одни из самых ярких страниц новейшей истории "Локомотива". Евгений - опытный и сильный тренер, умеющий играть на результат и знающий как подготовить команду к важным матчам, он должен передать свой опыт, характер и вернуть уверенность команде. Мы благодарны Богдану Карайчичу, он отработал важный отрезок, но провести его стабильно не удалось, в декабре нас ждут сложные матчи, и команда должна быть к ним готова".

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить Андрея Владимировича Ведищева за приглашение, для меня это большая честь, - отметил Пашутин. - "Локомотив-Кубань" - это команда с большой историей и отличными болельщиками, которые очень любят баскетбол и по праву считаются одними из самых лучших в России. Со своей стороны сделаю максимум, чтобы добиться результата. С нетерпением жду начала работы, мы все вместе постараемся сделать так, чтобы "Локо" играл агрессивно, результативно и как можно больше побеждал".

Последним местом работы Пашутина был саратовский "Автодор", также он тренировал санкт-петербургский "Спартак", ЦСКА, казанский УНИКС, итальянский "Канту" и сборные России разных возрастов, в том числе главную команду, в 2012-2014 годах возглавлял "Локомотив-Кубань". Вместе с ЦСКА становился чемпионом России, обладателем Кубка России и победителем Единой лиги ВТБ сезона-2009/10, с УНИКСом и "Локомотивом-Кубанью" по разу завоевал Кубок Европы (2011, 2013), а также привел к золотым медалям чемпионата Европы молодежную сборную России (игроки до 20 лет).