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Зимние олимпийские виды спорта

Елистратов дисквалифицирован в финале на 1000 м на этапе КМ по шорт-треку в Китае

Спортсмен финишировал третьим, но получил штраф за столкновение

ТАСС, 8 декабря. Россиянин Семен Елистратов дисквалифицирован в финальном забеге на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Шанхае.

Спортсмен финишировал третьим, однако получил штраф за столкновение с южнокорейским спортсменом Пак Чжи Воном, которому в итоге и досталась бронзовая медаль. Победителем стал китаец Хань Тяньи, второе место у представителя Венгрии Шаоанга Лю.

Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призером Игр-2018, также в его активе одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов мира, 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград чемпионатов Европы.

Этап Кубка мира в Шанхае завершится в воскресенье.

Теги
Елистратов, Семен АндреевичЗимние олимпийские виды спорта
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