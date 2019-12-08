Колобков: Россия и Белоруссия расширят научно-образовательное сотрудничество в спорте

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Министерства спорта России и Белоруссии договорились о расширении научно-образовательного сотрудничества между ведомствами. Об этом по итогам встречи с министром спорта и туризма республики Сергеем Ковальчуком в Сочи рассказал журналистам глава российского ведомства Павел Колобков.

Совместное заседание коллегий спортивных ведомств двух стран прошло на территории Федерального центра спортивной подготовки "Юг Спорт" в воскресенье в 20-летнюю годовщину образования Союзного государства.

"Мы поддержали инициативу руководства Союзного государства расширить направления сотрудничества. Вы знаете, что в этом году прошли Всемирная зимняя универсиада в Красноярске и Европейские игры в Минске, - сказал Колобков. - В их организации были задействованы представители российской и белорусской сторон. Мы на практике реализуем совместные проекты, поддерживаем партнерские связи, и сегодня мы приняли решение о расширении научно-образовательного сотрудничества".

"Практика совместных коллегий для выработки единых решений хорошо себя зарекомендовала. Сегодня у нас была достаточно большая повестка. Мы подвели итоги работы за 2019 год и наметили планы проведения совместных спортивных мероприятий: как комплексных соревнований, так и по отдельным видам спорта", - добавил он.

Министр спорта и туризма Белоруссии сообщил, что белорусские спортсмены в ряде видов планируют провести сборы перед Олимпийскими играми в Токио на Дальнем Востоке и в Сочи. "Мы активно используем наш совместный опыт при проведении соревнований. И в России, и Белоруссии есть очень хорошие специалисты и отличные методики по проведению спортивных мероприятий", - подчеркнул Ковальчук.

На встрече был рассмотрен вопрос включения в программу ежегодной Спартакиады Союзного государства для детей и юношества соревнований по зимним видам спорта. Также российская и белорусская стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, направленном на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, обмен опытом по организации международных соревнований на территории двух стран, обеспечение подготовки спортивного резерва, усиление мер по борьбе с допингом в спорте.