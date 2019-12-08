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Летние олимпийские виды спорта

Волейболисты казанского "Зенита" завоевали бронзовые медали клубного чемпионата мира

В финале встретятся итальянский "Кучине-Лубе" и бразильский "Крузейро"

ТАСС, 8 декабря. Российский "Зенит" (Казань) победил катарский "Аль-Райян" в матче за третье место клубного чемпионата мира. Соревнования проходят в Бетине (Бразилия).

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:18, 25:17). Ранее "Зенит" обыграл "Аль-Райян" в матче второго тура группового этапа со счетом 3-1.

Казанский "Зенит" получил от организаторов турнира специальное приглашение, "Аль-Райян" выступал на турнире на правах бронзового призера клубного чемпионата Азии.

Турнир завершится 8 декабря финалом между итальянским "Кучине-Лубе" и бразильским "Крузейро".

"Зенит" один раз побеждал на турнире (2017), дважды становился серебряным призером (2015, 2016) и трижды завоевывал бронзовые награды (2009, 2011, 2019).

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