Волейболисты казанского "Зенита" завоевали бронзовые медали клубного чемпионата мира

ТАСС, 8 декабря. Российский "Зенит" (Казань) победил катарский "Аль-Райян" в матче за третье место клубного чемпионата мира. Соревнования проходят в Бетине (Бразилия).

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:18, 25:17). Ранее "Зенит" обыграл "Аль-Райян" в матче второго тура группового этапа со счетом 3-1.

Казанский "Зенит" получил от организаторов турнира специальное приглашение, "Аль-Райян" выступал на турнире на правах бронзового призера клубного чемпионата Азии.

Турнир завершится 8 декабря финалом между итальянским "Кучине-Лубе" и бразильским "Крузейро".

"Зенит" один раз побеждал на турнире (2017), дважды становился серебряным призером (2015, 2016) и трижды завоевывал бронзовые награды (2009, 2011, 2019).