{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Волейболистки итальянского "Имоко Воллей" стали победителями клубного чемпионата мира

В финале в четырех партиях был обыгран турецкий клуб "Эджзаджибаши"

ТАСС, 8 декабря. Итальянский клуб "Имоко Воллей" победил турецкий "Эджзаджибаши" в финале женского клубного чемпионата мира по волейболу. Турнир прошел в китайском Шаосине.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (22:25, 25:14, 25:19, 25:21). В матче за третье место трехкратный победитель турнира турецкий "Вакыфбанк" победил итальянскую команду "Игор Горгондзола" со счетом 3-0 (26:24, 25:23, 25:21).

"Имоко Воллей" впервые выиграл клубный чемпионат мира, клуб является трехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Италии.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Президент ФК "Урал" подвел итоги выступления команды в первой части сезона
Григорий Иванов также выделил Павла Погребняка, сделавшего дубль в матче 19-го тура
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС