Волейболистки итальянского "Имоко Воллей" стали победителями клубного чемпионата мира

ТАСС, 8 декабря. Итальянский клуб "Имоко Воллей" победил турецкий "Эджзаджибаши" в финале женского клубного чемпионата мира по волейболу. Турнир прошел в китайском Шаосине.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (22:25, 25:14, 25:19, 25:21). В матче за третье место трехкратный победитель турнира турецкий "Вакыфбанк" победил итальянскую команду "Игор Горгондзола" со счетом 3-0 (26:24, 25:23, 25:21).

"Имоко Воллей" впервые выиграл клубный чемпионат мира, клуб является трехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Италии.