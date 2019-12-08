Баскетболисты ЦСКА победили "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

ТАСС, 8 декабря. Московский ЦСКА со счетом 89:70 обыграл в гостях баскетболистов пермской "Пармы" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 27 очков. В составе "Пармы" больше всех очков набрал защитник Лоренцо Уильямс (16).

В турнирной таблице ЦСКА с семью победами в десяти матчах занимает второе место, лидируют подмосковные "Химки", победив во всех девяти встречах. "Парма" идет 12-й, в активе команды три победы и семь поражений.

В следующем матче ЦСКА 15 декабря сыграет на своей площадке с казахстанской "Астаной", "Парма" днем ранее встретится на выезде с "Локомотивом-Кубанью" из Краснодара.