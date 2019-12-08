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Зимние олимпийские виды спорта

Российские конькобежцы завоевали десять медалей на этапе Кубка мира в Нур-Султане

На счету команды две золотые, пять серебряных и три бронзовые награды
Ангелина Голикова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ангелина Голикова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Сборная России завоевала десять наград на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходили в Нур-Султане.

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В активе российской команды две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Победы одержали Ангелина Голикова и Виктор Муштаков (оба - на дистанции 500 м).

Серебро завоевали Дарья Качанова (500 м и 1000 м), Руслан Мурашов (500 м), Данила Семериков (10000 м), а также женская сборная России в составе Ольги Фаткулиной, Голиковой и Качановой в командном спринте.

Бронза досталась Фаткулиной (1000 м), а также женской и мужской сборным России в командных гонках преследования. В составе женской команды выступали Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова, в мужскую команду входили Семериков, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин.

Следующий этап Кубка мира пройдет в японском Нагано с 13 по 15 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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