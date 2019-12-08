Федун: "Спартак" постарается выиграть у "Ростова"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" постараются обыграть "Ростов" в заключительном в году матче чемпионата России. Об этом журналистам перед игрой рассказал владелец красно-белых Леонид Федун.

Матч 19-го тура чемпионата России в Москве начнется в 19:00 мск.

"Будем стараться", - сказал Федун в ответ на вопрос, победит ли "Спартак" команду Валерия Карпина.

Карпин был генеральным директором "Спартака" в 2008-2012 годах, главным тренером команды в 2009-2011 годах и в 2012-2014 годах, и. о. главного тренера в 2012 году. В настоящее время он возглавляет в качестве главного тренера "Ростов".