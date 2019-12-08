{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ЦСКА победил минское "Динамо" и возглавил Западную конференцию КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2

ТАСС, 8 декабря. ЦСКА на выезде победил минское "Динамо" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (5-я и 23-я минуты), Константин Окулов (16), Максим Шалунов (24) и Марио Кемпе (44), который впервые отличился в КХЛ после перехода в клуб из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), контракт был подписан 21 ноября. У хозяев отличились Тему Пулккинен (9) и Франсис Паре (12).

"Динамо" потерпело 12-е поражение подряд в матчах с ЦСКА, последний раз минчане обыгрывали армейцев 14 сентября 2014 года.

ЦСКА вернулся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 35 матчах. "Динамо" потерпело шестое поражение подряд и продолжает занимать последнее, 12-е место с 27 очками в 36 встречах.

В следующем матче ЦСКА 17 декабря сыграет на выезде с рижским "Динамо", минский клуб в этот же день примет ярославский "Локомотив".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома победил лидера Восточной конференции казанский "Ак Барс" (3:0), уфимский "Салават Юлаев" в гостях обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (2:1), а ярославский "Локомотив" на выезде победил череповецкую "Северсталь" (3:2 Б).

Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Спартак" разгромно проиграл "Ростову" в последнем матче РПЛ в 2019 году
Красно-белые дома уступили со счетом 1:4
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС