ЦСКА победил минское "Динамо" и возглавил Западную конференцию КХЛ

ТАСС, 8 декабря. ЦСКА на выезде победил минское "Динамо" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (5-я и 23-я минуты), Константин Окулов (16), Максим Шалунов (24) и Марио Кемпе (44), который впервые отличился в КХЛ после перехода в клуб из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), контракт был подписан 21 ноября. У хозяев отличились Тему Пулккинен (9) и Франсис Паре (12).

"Динамо" потерпело 12-е поражение подряд в матчах с ЦСКА, последний раз минчане обыгрывали армейцев 14 сентября 2014 года.

ЦСКА вернулся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 35 матчах. "Динамо" потерпело шестое поражение подряд и продолжает занимать последнее, 12-е место с 27 очками в 36 встречах.

В следующем матче ЦСКА 17 декабря сыграет на выезде с рижским "Динамо", минский клуб в этот же день примет ярославский "Локомотив".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома победил лидера Восточной конференции казанский "Ак Барс" (3:0), уфимский "Салават Юлаев" в гостях обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (2:1), а ярославский "Локомотив" на выезде победил череповецкую "Северсталь" (3:2 Б).