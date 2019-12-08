Габулов заявил, что узнал об отстранении с поста президента ФК "Алания" из интернета

Официальной информации об отстранении Габулова от должности президента "Алании" от пресс-службы клуба пока не поступало. Ранее газета "Слово" сообщила, что один из учредителей клуба, красноярский предприниматель, уроженец республики Владимир Гуриев стал президентом "Алании". Такое решение было принято после выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов узнал об отстранении от должности президента футбольного клуба "Алания" из Владикавказа из интернета. Об этом он рассказал в воскресенье на пресс-конференции.

"Последняя информация, которую я видел в интернете, это то, что меня отстранили от должности, в лицо мне это не сказали. Буквально в течение трех дней телефон разрывался со словами поддержки от болельщиков и влиятельных людей, которым не безразлична судьба клуба", - сказал Габулов.

При этом он отметил, что ждет личного общения с учредителями клуба в лице Гуриева. По словам Габулова, он готов продолжать работу в клубе. "Я готов продолжить работу, идти до конца для того, чтобы достигнуть результата, как бы тяжело и трудно это ни было - с финансированием или без него, с людьми или без них. Если болельщики, люди, которые переживают за "Аланию", нуждаются в моей кандидатуре, я готов идти на многое", - сказал он.

Одной из претензий со стороны учредителей стала финансовая отчетность, которая не является, по мнению Габулова, необоснованной. Финансовую деятельность клуба ведет бухгалтер, назначенный учредителями, а многие расходы проводились с целью экономии на личные средства Габулова или спонсоров из числа друзей.

"Я уверен в порядочности и честности каждого сотрудника клуба. Прежде чем какая-то сумма поступала в клуб, проходили этапы согласования с контролирующими органами в Красноярске из группы учредителей. Эти этапы согласования были долгими, и некоторые моменты приходилось закрывать своими деньгами, чтобы не возникало простоя. Со своей стороны готовы были отчитываться за каждую копейку, поэтому против этого не имели никаких вопросов, чтобы была полная прозрачность", - пояснил он.

О Габулове

Габулов стал президентом нового частного клуба "Алания" летом этого года. Ранее он также занимал пост главы Минспорта Северной Осетии.

Большую часть карьеры Габулов провел в московском "Динамо". В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2018. Последним клубом вратаря был "Брюгге", в составе которого он стал чемпионом Бельгии. В ноябре 2018 года Габулов объявил о завершении спортивной карьеры.