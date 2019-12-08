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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Каменева завоевала золото на 50 м вольным стилем на ЧЕ на короткой воде

20-летняя спортсменка показала время 23,56 секунды

ТАСС, 8 декабря. Россиянка Мария Каменева завоевала золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

20-летняя россиянка показала время 23,56 секунды. Второе место заняла француженка Мелани Эник (23,66), третьей стала датчанка Пернилла Блюм (23,73).

Каменева завоевала четвертую медаль (две золотые и две серебряные) на текущем чемпионате. В ее активе одна золотая и две бронзовые награды чемпионатов мира на короткой воде, золотая, серебряная и бронзовая медаль чемпионатов Европы, три серебряные награды Универсиады-2017, шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая награда Европейских игр 2015 года.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.

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Летние олимпийские виды спорта
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