{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Россиянка Горячкина победила Крамлинг на этапе Гран-при FIDE в Монако

Горячкина делит лидерство после шести туров с Хампи Конеру из Индии

ТАСС, 8 декабря. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами обыграла шведку Пию Крамлинг в партии шестого тура второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Монако.

Россиянка Екатерина Лагно черными фигурами обыграла грузинку Нану Дзагнидзе, Валентина Гунина черными проиграла немке Элизабет Петц, Харика Дронавалли из Индии белыми победила Марию Музычук с Украины, китаянка Чжао Сюэ белыми проиграла Анне Музычук (Украина). Партия Александра Костенюк (Россия) - Хампи Конеру (Индия) завершилась вничью.

После шести туров лидируют Горячкина и Конеру, набравшие по 4 очка. По 3,5 очка в активе Костенюк и Анны Музычук, далее идут Дзагнидзе, Крамлинг, Лагно (все - по 3 очка), Мария Музычук, Чжао Сюэ (обе - по 2,5), Петц (2) и Гунина (1).

В седьмом туре во вторник состоятся партии Горячкина - Дзагнидзе, Гунина - Крамлинг, Мария Музычук - Петц, Анна Музычук - Дронавалли, Конеру - Чжао Сюэ, Лагно - Костенюк.

Этап Гран-при FIDE в Монако завершится 15 декабря. Позднее пройдут еще два этапа серии - в Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года), первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Теги
Шахматные турниры
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Сальников: сборная России по плаванию превысила ожидания на ЧЕ на короткой воде
Россияне завоевали на турнире 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС