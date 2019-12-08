Россиянка Горячкина победила Крамлинг на этапе Гран-при FIDE в Монако

ТАСС, 8 декабря. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами обыграла шведку Пию Крамлинг в партии шестого тура второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Монако.

Россиянка Екатерина Лагно черными фигурами обыграла грузинку Нану Дзагнидзе, Валентина Гунина черными проиграла немке Элизабет Петц, Харика Дронавалли из Индии белыми победила Марию Музычук с Украины, китаянка Чжао Сюэ белыми проиграла Анне Музычук (Украина). Партия Александра Костенюк (Россия) - Хампи Конеру (Индия) завершилась вничью.

После шести туров лидируют Горячкина и Конеру, набравшие по 4 очка. По 3,5 очка в активе Костенюк и Анны Музычук, далее идут Дзагнидзе, Крамлинг, Лагно (все - по 3 очка), Мария Музычук, Чжао Сюэ (обе - по 2,5), Петц (2) и Гунина (1).

В седьмом туре во вторник состоятся партии Горячкина - Дзагнидзе, Гунина - Крамлинг, Мария Музычук - Петц, Анна Музычук - Дронавалли, Конеру - Чжао Сюэ, Лагно - Костенюк.

Этап Гран-при FIDE в Монако завершится 15 декабря. Позднее пройдут еще два этапа серии - в Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года), первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.