"Флорида" обыграла "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Бобровский отразил 30 бросков

ТАСС, 9 декабря. "Флорида" обыграла "Сан-Хосе" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кейт Яндл (5-я минута), Александр Барков (9), Майк Мэтисон (27), Бретт Коннолли (51) и Фрэнк Ватрано (59). У проигравших отличился Кевин Лабанк (11).

Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 23 (11+12) очка в 29 матчах. Голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31, одержав 11-ю победу в сезоне. Российский вратарь был признан лучшим игроком встречи. "Сан-Хосе" потерпел четвертое поражение подряд.

"Флорида" занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 35 очков в 29 матчах. "Сан-Хосе" расположился на 11-й строчке на Западе с 32 очками в 32 встречах.

В другом матче дня "Виннипег" дома обыграл "Анахайм" со счетом 3:2.