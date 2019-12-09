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НХЛ

"Рейнджерс" обыграли "Вегас" в матче НХЛ. Георгиев отстоял на ноль

Артемий Панарин забросил победную шайбу
Александр Георгиев AP Photo/Jessica Hill
Описание
Александр Георгиев
© AP Photo/Jessica Hill

ТАСС, 9 декабря. "Вегас" проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 0:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили российский форвард Артемий Панарин (12-я минута), Крис Крайдер (12), Джейкоб Труба (28), Йеспер Фаст (31) и Мика Зибанежад (56).

Панарин также отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 36 (14+22) очков в 29 матчах. Российский голкипер Александр Георгиев отразил все 38 бросков, сделав второй шатаут в сезоне. Он был признан лучшим игроком встречи. Еще один российский форвард гостей Павел Бучневич не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице Восточной конференции "Рейнджерс" занимают восьмое место, набрав 33 очка в 29 матчах. "Вегас" расположился на седьмой строчке на Западе с 35 очками в 32 встречах.

В другом матче дня "Аризона" в гостях по буллитам обыграла "Чикаго" - 4:3.

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