"Рейнджерс" обыграли "Вегас" в матче НХЛ. Георгиев отстоял на ноль

Панарин также отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 36 (14+22) очков в 29 матчах. Российский голкипер Александр Георгиев отразил все 38 бросков, сделав второй шатаут в сезоне. Он был признан лучшим игроком встречи. Еще один российский форвард гостей Павел Бучневич не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице Восточной конференции "Рейнджерс" занимают восьмое место, набрав 33 очка в 29 матчах. "Вегас" расположился на седьмой строчке на Западе с 35 очками в 32 встречах.

В другом матче дня "Аризона" в гостях по буллитам обыграла "Чикаго" - 4:3.