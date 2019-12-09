Голкипер "Рейнджерс" Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 9 декабря. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Рейнджерс" в гостях обыграли "Вегас" со счетом 5:0. Георгиев отразил все 38 бросков по своим воротам, второй раз в сезоне отстояв на ноль.

Второй звездой признан канадский форвард "Виннипега" Марк Шайфли, оформивший дубль в домашнем матче против "Анахайма" (3:2).

Третьей звездой стал американский нападающий "Аризоны" Конор Гарланд, отметившийся голом в гостевом матче против "Чикаго" (4:3 Б).