"Лейкерс" обыграли "Миннесоту" в матче НБА. Дэвис набрал 50 очков

ТАСС, 9 декабря. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 142:125 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис, в его активе 50 очков, также он сделал 7 подборов, 6 передач, 4 перехвата и один блок-шот. Его партнер по команде форвард Леброн Джеймс набрал 32 очка и сделал 13 передач. У "Миннесоты" больше всех очков набрали форвард Эндрю Уиггинс и центровой Карл Энтони Таунс - по 19.

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" занимают первое место, одержав в 24 матчах 21 победу, "Миннесота" с 10 победами в 22 играх идет девятой.

В следующем матче "Лейкерс" 12 декабря в гостях сыграют с "Орландо", "Миннесота" 10 декабря на выезде сразится с "Финиксом".

Результаты других матчей игрового дня:

"Шарлотт" - "Атланта" - 107:122;

"Вашингтон" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 119:135;

"Майами" - "Чикаго" - 110:105 ОТ;

"Филадельфия" - "Торонто" - 110:104;

"Даллас" - "Сакраменто" - 106:110;

"Портленд" - "Оклахома" - 96:108.