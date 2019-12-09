Волейболист казанского "Зенита" Вольвич вошел в символическую сборную клубного ЧМ

ТАСС, 9 декабря. Блокирующий казанского волейбольного клуба "Зенит" Артем Вольвич вошел в символическую сборную клубного чемпионата мира, который прошел в бразильском Бетине. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В состав символической сборной также вошли связующий Бруно Резенде ("Кучине-Лубе", Италия), диагональный Эвандро Герра ("Крузейро", Бразилия), блокирующий Робертланди Саймон ("Кучине-Лубе"), доигровщики Османи Хуанторена ("Кучине-Лубе") и Факундо Конте ("Крузейро"), либеро Фабио Баласо ("Кучине-Лубе").

Самым ценным игроком турнира признан Резенде.

"Зенит" стал бронзовым призером турнира. Золотые медали завоевал "Кучине-Лубе", обыгравший в финале "Крузейро".