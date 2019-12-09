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Летние олимпийские виды спорта

Международная федерация спортивной стрельбы приняла новую конституцию организации

Новая конституция значительно увеличивает прямое представительство конфедераций и федераций в структуре управления ISSF

ТАСС, 9 декабря. Новая конституция Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), предложенная главой организации Владимиром Лисиным, была принята на внеочередном собрании генеральной ассамблеи ISSF. Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

Как отмечается на сайте ISSF, новая конституция значительно увеличивает прямое представительство конфедераций и федераций в структуре управления ISSF. Это позволяет потенциально увеличить количество соревнований, расширяет перспективы прямой финансовой поддержки федераций, усиливает роль спортсменов. Положения конституции полностью соответствуют принципам качественного управления, Олимпийской хартии и кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Также на заседании генеральной ассамблеи было принято решение сократить втрое членский взнос национальных федераций, теперь сумма составляет $500.

Российский предприниматель Лисин был избран президентом ISSF в ноябре прошлого года, также он является главой Стрелкового союза России и Европейской конфедерации стрелкового спорта (ESC).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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