Калошин: работа российской бригады VAR на матче ЛЧ станет историческим событием

ТАСС, 9 декабря. Работа полностью российской бригады системы видеоассистента рефери (VAR) на матче Лиги чемпионов станет историческим событием. Такое мнение высказал глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин, слова которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Российская бригада судей обслужит матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между немецкой "Боруссией" (Дортмунд) и чешской "Славией" (Прага). Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев, его помощниками будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья - Сергей Лапочкин. За систему видеоассистента рефери будет отвечать Виталий Мешков, его помощником будет Сергей Иванов. Встреча пройдет во вторник, начало матча в 23:00 мск.

"В ближайший вторник состоится историческое событие, так как впервые на матче Лиги чемпионов будет работать полноценная бригада VAR из России, - сказал Калошин. - До этого, в четвертом и пятом турах Лиги чемпионов, только в качестве ассистента VAR назначали Виталия Мешкова: речь идет о матчах "Валенсия" - "Лилль" и "Аталанта" - "Динамо" (Загреб). Это очень важный день для российского футбола в целом, а также для российского судейства в частности, и отдельно - для все еще молодого российского проекта по внедрению VAR в отечественных соревнованиях. Для нас большая честь, что есть доверие судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к российским видеоассистентам рефери".

Также Калошин сообщил, что Иванов дебютирует в качестве ассистента VAR на международном уровне. В матче 19-го тура чемпионата России "Ахмат" (Грозный) - "Уфа" Иванов дебютировал в этой роли на национальном уровне.