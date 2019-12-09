Опыт ЧМ-2018 поможет ФМБА подготовиться к Евро-2020

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Опыт работы на чемпионате мира по футболу прошлого года в России позволит Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) хорошо подготовиться к обеспечению матчей чемпионата Европы 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в тексте доклада организации по итогам года, который поступил в распоряжение ТАСС.

"Опыт проведения чемпионата мира по футболу и, безусловно, обученный персонал не ставят под сомнение качество медицинского сопровождения, но готовиться нужно, и мы работаем в этом направлении", - говорится в докладе.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея соревнований пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.