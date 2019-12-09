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Олимпиада-2020 в Токио

Уйба: ФМБА нуждается в финансировании центров реабилитации для сборных России

Ранее правительству было дано поручение обеспечить создание не менее трех центров реабилитации и восстановления спортсменов на базе санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении ФМБА

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) необходимо финансирование на создание трех центров реабилитации спортсменов, которые входят в состав сборных России. Об этом говорится в докладе главы ФМБА Владимира Уйбы по итогам года, который поступил в распоряжение ТАСС.

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"Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству обеспечить создание не менее трех центров реабилитации и восстановления спортсменов - членов сборных России - на базе санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства. В рамках формирования проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ФМБА России заявило потребность в выделении дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение этих мероприятий, - говорится в докладе. - К бюджету на 2020-2022 годы заявка ФМБА одобрена частично по созданию двух реабилитационных центров. Будем работать в следующем году над одобрением третьего центра для паралимпийцев".

Также в докладе говорится о том, что было подписано соглашение о сотрудничестве между Минспортом РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Российской академией наук и ФМБА. "Элементы современного медико-биологического и медико-психологического обеспечения профессиональных спортсменов требуют новых научных разработок и решений. Нужно объединяться в этом направлении с иными организациями, решать задачи и фундаментального, и поискового, и прикладного характера для оптимальных решений, для прорывных идей", - сообщается в докладе.

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Олимпиада-2020 в Токио
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