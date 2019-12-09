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Футбол в России

Арбитр Иванов получил отрицательную оценку за работу на матче "Арсенал" - "Локомотив"

Судья допустил в игре три ключевые ошибки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Главный арбитр матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским "Арсеналом" и московским "Локомотивом" Сергей Иванов получил отрицательную оценку за три ключевых ошибки в игре. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Арсенал" дома разгромил "Локомотив" со счетом 4:0. Во втором тайме защитник красно-зеленых Ведран Чорлука сыграл рукой в своей штрафной площади, арбитр не назначил 11-метровый.

"В этой игре арбитр Иванов допустил три ключевых ошибки. Он не назначил 11-метровый удар в ворота "Локомотива" на 68-й минуте за игру рукой Чорлуки, не удалил за вторую желтую карточку на 42-й минуте [игрока "Локомотива"] Дмитрия Баринова и не назначил пенальти на 79-й минуте в ворота "Арсенала" за нарушение на защитнике "Локомотива" Бенедикте Хёведесе. В связи с этим он получил отрицательную оценку", - сказал Егоров.

Глава департамента судейства подчеркнул, что Иванов, скорее всего, не получит назначения на следующий тур, который состоится уже в марте 2020 года. "Окончательное решение будет принято позднее, но у нас еще не было случаев, когда после низкой оценки судья работал в следующем туре", - заключил Егоров.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 19 матчей. "Арсенал" находится строчкой ниже с 25 баллами.

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