Егоров: российская бригада VAR получила назначение на матч ЛЧ благодаря усердной работе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Назначение российской бригады системы видеоассистента рефери (VAR) является хорошим результатом работы судейства в России. Такое мнение журналистам высказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Во вторник дортмундская "Боруссия" примет на своем поле пражскую "Славию" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встречу рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, его помощниками будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Ответственными за VAR назначены Виталий Мешков и Сергей Иванов.

"Это итог нашей работы, мы движемся вперед. Ребята тренировались на матчах внутреннего чемпионата, это оценка их труда. Итогами нашей работы стало это назначение", - сказал Егоров.

Ранее в Лиге чемпионов проходили матчи с участием только пяти российских арбитров из шести судей в составе бригады, главным судьей VAR всегда был представитель другой национальной федерации.