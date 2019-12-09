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Лига чемпионов

Венгр Кашшаи назначен главным судьей на матч Лиги чемпионов "Атлетико" - "Локомотив"

Встречу между португальской "Бенфикой" и российским "Зенитом" обслужит испанская бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом

ТАСС, 9 декабря. Венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи обслужит матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между испанским "Атлетико" и российским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча пройдет в Мадриде в среду, начало матча в 23:00 мск. Помощниками арбитра будут Дьёрдь Ринг и Венцель Тот, резервный судья - Тамаш Богнар. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать поляки Шимон Марциняк и его помощник Томаш Квятковский.

Испанец Антонио Матеу Лаос назначен главным арбитром на матч "Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия), его помощниками будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, резервный судья - Сантиаго Хайме Латре. За систему VAR также будут отвечать испанцы - Алехандро Эрнандес и его помощник Рикардо де Бургос. Встреча пройдет в Лиссабоне во вторник, начало матча в 23:00 мск.

"Зенит" занимает второе место в группе G после пяти туров, в активе петербургского клуба 7 очков. Лидирует немецкий "Лейпциг" (10 очков), на третьем месте идет французский "Лион" (7), на четвертом - "Бенфика" (4). "Локомотив" лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков весной 2020 года.

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