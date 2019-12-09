Егоров: арбитр Казарцев достойно отработал матч РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Главный арбитр матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и ЦСКА Василий Казарцев хорошо отработал на игре. Об этом журналистам заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА на своем поле со счетом 1:1. В матче возникло несколько спорных эпизодов.

"Главный арбитр провел достойный матч, у меня есть больше вопросов по VAR и с теми паузами, которые возникли. VAR должен идти в помощь, указывать на то, что судья не увидел. Арбитр принимал правильные решения, но после переговоров он шел к монитору - этого надо избегать", - заявил Егоров.

Также Егоров сообщил, что ЦСКА направил письмо в экспертно-судейскую комиссию с просьбой разобрать спорные эпизоды в матче.

ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка после 19 матчей, "Краснодар" занимает второе место с 35 баллами.