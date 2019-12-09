Член президиума Федерации горнолыжного спорта России назвала решение WADA несправедливым

ТАСС, 9 декабря. Член президиума Российской федерации горнолыжного спорта Светлана Гладышева считает, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта является несправедливыми. Комментарий Гладышевой приводит "Газета.Ru".

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"Чистые спортсмены должны доказывать то, что они чистые, почему? Это WADA должно доказывать, что они не чистые, это ж не леденец закинуть в рот, и он растворился, от допинга остается шлейф. Это несправедливо: налицо прямое воздействие на честных спортсменов. Да, допустим, есть спортсмены, попавшиеся на умышленном или неумышленном приеме допинга, но почему чистые атлеты страдать должны?", - сказала Гладышева.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта.