Мозякин выбран для участия в Матче звезд КХЛ - 2020 по результатам голосования журналистов

ТАСС, 9 декабря. Российский нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин вошел в список 12 игроков, которые были выбраны журналистами для участия в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

По итогам голосования журналистов в список также вошли: вратарь Александр Самонов (СКА), защитник Микко Лехтонен ("Йокерит") и нападающий Дмитрий Яшкин ("Динамо", Москва) в команде дивизиона Боброва, вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитник Чарлз Геноуэй ("Торпедо"), нападающий Кирилл Капризов (ЦСКА) в команде дивизиона Тарасова, вратарь Якуб Коварж ("Автомобилист"), защитник Юрки Йокипакка ("Сибирь) и Мозякин в команде дивизиона Харламова, вратарь Игорь Бобков ("Авангард"), защитник Даррен Диц ("Барыс") и нападающий Никита Сошников ("Салават Юлаев") в команде дивизиона Чернышева.

На следующем этапе департамент проведения соревнований КХЛ выберет еще по четыре игрока в каждую команду. Всего будет выбрано 40 хоккеистов, последними четырьмя участниками станут лучшие игроки Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Ранее был опубликован список 12 игроков, выбранных для участия в Матче звезд КХЛ по результатам голосования болельщиков.

Матч звезд КХЛ пройдет в 12-й раз, мероприятие состоится в Москве на "ВТБ-Арене" 19 января, Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз. В полуфиналах встретятся команды дивизионов КХЛ, победители выйдут в финал, проигравшие сыграют в матче за третье место. Продолжительность каждого матча составит 20 минут, после 10 минут команды меняются воротами, в случае ничьей победитель определится в серии буллитов. В первом сезоне КХЛ (сезон-2008/09) игра состоялась на Красной площади, а в сезоне-2015/16 - в "ВТБ Ледовом дворце" (нынешнее название - "ЦСКА-Арена"), в прошлом сезоне Матч звезд прошел на "Татнефть-Арене" в Казани.