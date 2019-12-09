Олимпийский чемпион Халмурзаев рассчитывает на пересмотр решения WADA по России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро российский дзюдоист Хасан Халмурзаев рассчитывает на пересмотр решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении санкций к российскому спорту. Об этом он заявил ТАСС в понедельник.

Согласно решению исполкома WADA, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.

"Это для нас печальная новость, но мы надеемся, что это решение будет пересмотрено, время еще есть. А будем ли мы, спортсмены, выступать под нейтральным флагом или нет, я лично за себя пока ответить не могу. Этот вопрос будет решаться на уровне тренерского штаба, федерации дзюдо и Минспорта России", - сказал Халмурзаев.

Неспортивное решение

Олимпийский чемпион 2008 года по греко-римской борьбе Асланбек Хуштов, ранее возглавлявший Министерство спорта Кабардино-Балкарии (КБР), в разговоре с ТАСС выразил сомнение, что решение носит спортивный характер.

"У меня нет слов, аж дыханье перехватило, как так можно издеваться над спортсменами, которые всю жизнь к этому шли? У нас в Кабардино-Балкарии много ребят готовятся к предстоящей летней Олимпиаде, и дзюдоисты, и борцы, и легкая атлетика, и тхэквондо. К сожалению, это политика, тут никаким спортом и не пахнет", - сказал Хуштов.

Он добавил, что подобные решения могут негативно сказаться на преемственности. "А смысл тренироваться, подумают спортсмены и разойдутся, разбегутся. А потом уйдет преемственность поколений, мы на этих ребят рассчитывали и думали, что в скором времени они покажут выдающиеся результаты, а за ними подтянется наша молодежь", - добавил собеседник агентства.

Тренер 29-летнего Евгения Кузнецова, который является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду, Валентина Решетняк в разговоре с ТАСС отметила, что решения будут оспариваться в суде.

"Наши организации подают в суд. Думаю, будет решаться каждый вид спорта и каждый спортсмен отдельно, я думаю, что это пока не окончательное решение", - сказала Решетняк.

Она напомнила, что на прошлых Олимпийских играх "было то же самое, но мы приехали в Рио и уже жили в Олимпийской деревне и потом прыгунам в воду сказали, что они допущены". "Я думаю, что все-таки что-то суд решит в нашу сторону, потому что невозможно, чтобы такая огромная держава вообще не попала на Олимпиаду и другие турниры", - отметила она.