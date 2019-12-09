В Австрии призвали определить прозрачные критерии по отношению к чистым спортсменам из РФ

ВЕНА, 9 декабря. /ТАСС/. Национальное антидопинговое агентство Австрии (NADA) считает, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России является важным сигналом для чистых спортсменов. При этом необходимо разработать прозрачные критерии по допуску к соревнованиям чистых российских спортсменов, говорится в заявлении NADA.

"Решение исполнительного комитета WADA о введении санкций в отношении российского спорта является важным признаком чистого спорта, - отмечается в заявлении. - NADA поддерживает решение WADA для защиты чистых спортсменов и чистого спорта".

"Теперь важно определить четкие и прозрачные критерии того, как эти требования могут быть выполнены, например, в отношении допуска российских спортсменов под нейтральным флагом, и на какие основные спортивные события они действительно влияют", - прокомментировал решение WADA глава NADA Михаэль Чепич.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия.