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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Банька: главной задачей WADA является защита чистых спортсменов

Избранный президент Всемирного антидопингового агентства считает, что сейчас нужно сосредоточиться на внедрении рекомендаций комитета по соответствию

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Защита чистых спортсменов является главной задачей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на пресс-конференции сообщил избранный президент WADA Витольд Банька, который вступит в должность с 1 января.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

"Главная задача WADA - защищать чистых спортсменов. Но работа еще не закончена, надо сейчас сосредоточиться на внедрении рекомендаций комитета по соответствию", - сказал Банька.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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