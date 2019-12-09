Банька: главной задачей WADA является защита чистых спортсменов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Защита чистых спортсменов является главной задачей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на пресс-конференции сообщил избранный президент WADA Витольд Банька, который вступит в должность с 1 января.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

"Главная задача WADA - защищать чистых спортсменов. Но работа еще не закончена, надо сейчас сосредоточиться на внедрении рекомендаций комитета по соответствию", - сказал Банька.