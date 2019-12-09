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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Тейлор: спортсмены не смогут участвовать в качестве представителей России

На зимней Олимпиаде 2018 года российские спортсмены выступали в команде Олимпийских атлетов из России

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор сказал, что спортсмены не смогут принимать участие в соревнованиях в качестве представителей России. Об этом Тейлор заявил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома WADA.

"Спортсмены не смогут участвовать в качестве представителей России", - сказал Тейлор.

На зимних Олимпийских играх 2018 года российские спортсмены выступали в команде Олимпийских атлетов из России (Olympic Athletes from Russia) в связи с лишением членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за допинговых скандалов.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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