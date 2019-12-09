{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ганус считает, что ОКР и его глава не причастны к манипуляциям с базой данных

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение, согласно которому главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову запрещено посещать международные спортивные мероприятия
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не имеет отношения к манипуляциям с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом Ганус заявил на пресс-конференции в понедельник.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"Я далек от того, чтобы вписывать Позднякова в ответственность за это. Олимпийский комитет не имеет к этому отношения", - сказал Ганус.

В ноябре комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В результате комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. В итоге исполком одобрил все рекомендации.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Наибольшее количество концертов в 2019 году прошло на стадионах ФК "Спартак" и "Динамо"
"Открытие-Арена" и "ВТБ-Арена" приняли по три концерта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС