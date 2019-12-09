Тейлор: WADA решило не применять опцию полного отстранения России

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что WADA приняло решение не применять опцию полного отстранения России. Об этом Тейлор заявил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома WADA.

"Это предусмотрено кодексом, так что был выбор между полным баном и частичным, - сказал Тейлор. - Но мы придерживались того, чтобы новое поколение спортсменов, которое никак не связано с событиями 2012-2015 годов, получило шансы выступать".

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.