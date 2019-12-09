{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Тейлор: WADA решило не применять опцию полного отстранения России

Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства отметил, что выбор в пользу частичного отстранения был принят ради нового поколения спортсменов, никак не связанного с событиями 2012-2015 годов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что WADA приняло решение не применять опцию полного отстранения России. Об этом Тейлор заявил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома WADA.

"Это предусмотрено кодексом, так что был выбор между полным баном и частичным, - сказал Тейлор. - Но мы придерживались того, чтобы новое поколение спортсменов, которое никак не связано с событиями 2012-2015 годов, получило шансы выступать".

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Наибольшее количество концертов в 2019 году прошло на стадионах ФК "Спартак" и "Динамо"
"Открытие-Арена" и "ВТБ-Арена" приняли по три концерта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС