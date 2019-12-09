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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ярославская область продолжит подготовку к ЧМ-2022 по волейболу, несмотря на решение WADA

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение России принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение

ТАСС, 9 декабря. Ярославская область продолжит подготовку к чемпионату мира по волейболу, который пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России, в том числе Ярославле, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Ярославская область продолжает подготовку к чемпионату мира по волейболу в 2022 году. Регион готов сделать все, чтобы соревнование прошло на самом высоком организационном уровне", - сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Основной площадкой для проведения чемпионата мира по волейболу в Ярославле заявлена "Арена 2000". Помимо этого, в Ярославле к 2022 году планируется построить современный волейбольный комплекс для проведения матчей мужского чемпионата мира по волейболу. До конца года региональные власти намерены подготовить проект и экспертизу, в дальнейшем выйти на финансирование постройки спортивного комплекса. На подготовку проектно-сметной документации и прохождение экспертизы правительство Москвы выделило 110 млн рублей, строительство комплекса потребует затрат не менее 1 млрд рублей.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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