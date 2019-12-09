Совокупные доходы клубов РПЛ в 2018 году составили 59,4 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Суммарные доходы клубов, выступающих в чемпионате России по футболу, в 2018 году составили 59,4 млрд рублей. Об этом говорится в третьем ежегодном "Комплексном исследовании экономики российского футбола", подготовленном Российской премьер-лигой (РПЛ) совместно с компанией PwC.

"Доходы и расходы клубов РПЛ анализировались за каждый финансовый год, - говорится в отчете. - Совокупные значения расходов включают в себя все операционные и неоперационные затраты клубов, в том числе издержки по обслуживанию долга и прочие финансовые расходы, а также часть затрат, являющихся неденежными. К ним, например, относится амортизация регистраций (трансферных контрактов) игроков. В 2018 году совокупные доходы клубов увеличились на 4,6%, при этом расходы сократились, что позволило клубам продемонстрировать положительный финансовый результат".

В прошлом году суммарные доходы клубов премьер-лиги составили 59,4 млрд рублей, а расходы - 57,6 млрд. Таким образом, российские клубы суммарно остались в плюсе на 1,8 млрд. За последние семь лет баланс доходов и расходов был положительным только один раз - в 2016 году (плюс 3,2 млрд рублей - прим. ТАСС).

Кроме того, в документе говорится о том, что из 59,4 млрд рублей доходов значительную долю составили поступления от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и прочие доходы. Речь идет об 11,4% против 7,6% в 2017 году в случае со средствами от международной организации и 16,5% против 13% в позапрошлом году в случае прочих доходов. Несмотря на это, почти половина доходов клубов премьер-лиги приходится на спонсорские и прочие коммерческие доходы (47,4% в 2018 году против 51,9% в 2017-м).

"В первом случае положительное влияние оказало как увеличение общего пула призовых для клубов, участвующих в еврокубках, так и более удачные выступления российских клубов в них, - уточняется в отчете. - Рост же суммы прочих доходов стал возможен, в первую очередь, благодаря успешной трансферной кампании клубов РПЛ летом 2018 года: согласно информации из открытых источников, за трансферы Александра Головина, Витиньо (оба - ЦСКА) и Квинси Промеса ("Спартак") клубы получили свыше €60 млн, а общий трансферный баланс всех клубов составил около €22 млн".

"Доходы от билетов и матчевых мероприятий также продолжают свой рост, что является положительной тенденцией с точки зрения диверсификации экономики клубов РПЛ. Стоит отметить, что важным фактором, влияющим на изменение динамики доходов и расходов, является изменяющийся год от года состав участников первенства РПЛ", - также отмечается в документе.