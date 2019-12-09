Посещаемость матчей РПЛ выросла на 20% по сравнению с сезоном-2017/18

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Посещаемость матчей чемпионата России по футболу в сезоне-2018/19 выросла на 20% по сравнению с сезоном-2017/18. Об этом говорится в третьем ежегодном "Комплексном исследовании экономики российского футбола", подготовленном Российской премьер-лигой (РПЛ) совместно с компанией PwC.

Средняя посещаемость матчей РПЛ в прошлом сезоне составляла 16,8 тыс. человек, тогда как в сезоне-2017/18 она была равна 14 тыс. зрителей. За последние 11 лет худшим по этому показателю стал сезон-2014/15 - тогда игры премьер-лиги в среднем посещало 10,2 тыс. болельщиков.

"Аудитория посетителей матчей РПЛ продолжает увеличиваться - средняя посещаемость в сезоне-2018/2019 составила 16,8 тыс. человек, что на 20% больше показателя предыдущего сезона, - говорится в отчете PwC. - Лидером как по средней посещаемости матчей, так и по заполняемости стадиона продолжает оставаться "Зенит" - на его домашние игры в прошлом сезоне ходило в среднем 48 244 человека, заполняя 78% свободных мест. "Ростов" сохранил прежний уровень заполняемости стадиона после полноценного переезда на "Ростов-Арену", вместимость которой почти в три раза больше вместимости "Олимпа-2". Соответствующим образом выросла и средняя посещаемость матчей - до 31 034 человек, что позволило клубу занять второе место в лиге по данному показателю".

"Другой стадион чемпионата мира - 2018, "Самара-Арена", заполнялся на матчах "Крыльев Советов" менее чем наполовину, однако по средней посещаемости самарский клуб занял шестое место в лиге. Возможности нового стадиона позволили "Уралу" также увеличить посещаемость домашних матчей - она выросла почти в два раза, при этом уровень заполняемости оставляет потенциал для дальнейшего роста аудитории. Стоит также отметить рост посещаемости матчей московских клубов (ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив") - совокупное количество болельщиков на их домашних играх увеличилось на 22% по сравнению с предыдущим сезоном", - отмечается в документе.

Как следует из данных, опубликованных на сайте РПЛ, в чемпионате России сезона-2019/20, который ушел на зимнюю паузу, средняя посещаемость также увеличилась по сравнению с прошлым сезоном. На каждом из 151 уже сыгранных матчей на трибунах в среднем присутствовало 17,4 тыс. зрителей, что в среднем на примерно 600 человек больше, чем сезоном ранее.